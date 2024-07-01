В Новосибирске рассказали, какие работы надо провести на даче в июле

В июле жители Сибири готовятся к активной работе на дачах.

Эксперт по цветочным культурам Марина Патрина рассказала «АиФ-Новосибирск», что летом можно начинать высаживать различные виды листовой зелени, такие как укроп, петрушку, зеленый лук и салат. Кроме того, в этот период подходит время для посадки огурцов ранних и скороспелых сортов, редиски, редьки, репы, зеленого лука на перо, а также салата, шпината, петрушки, укропа и кориандра.

Эксперт рекомендует также начать заготовку на зиму ягод и фруктов, а также обратить особое внимание на защиту растений от засухи в случае жаркой погоды. В ближайшие недели ожидаются дожди и ливни в Новосибирске. Это поспособствует нормальному росту культур.

Также важно регулярно подкармливать растения. В случае отсутствия удобрений при подготовке грунта, рекомендуется удобрять грядки раз в 2 недели или месяц. Это поможет избежать жирующих стеблей, что может негативно сказаться на развитии плодов.

Наконец, эксперт предупреждает о необходимости борьбы с колорадским жуком, особенно активным на баклажанах, томатах и картофеле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что агроном Шубина рассказала новосибирцам о борьбе с тлей на капусте.