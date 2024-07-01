В Новосибирске продавец бытовой техники обманула покупателей на 1,5 млн рублей

В Новосибирске жители пострадали от недобросовестного продавца.

Женщина предлагала бытовую технику по оптовым ценам через группу в мессенджере. В итоге покупатели остались без техники и денег. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

Один из пострадавших Роман рассказал «МК в Новосибирске», что заказал у продавца несколько телефонов на сумму 136 500 рублей в ноябре 2023 года. Сначала поставки шли нормально, что убедило Романа сделать заказ. Он перевел деньги на личную карту продавца 19 и 28 ноября 2023 года. Женщина обещала доставить технику в течение 3-4 месяцев.

Однако, когда подошло время получения заказов, продавец начала находить отговорки. Роман пытался связаться с ней, но получил лишь обещания вернуть деньги. В марте 2024 года Роман попросил вернуть деньги, но его стали игнорировать. Продавец утверждала, что у нее проблемы с поставщиком и что она вернет деньги, но не знает, когда.

Роман связался с другими участниками группы и выяснил, что он не единственный пострадавший. 17 июня 2024 года он подал коллективное заявление от 22 человек в ГУ МВД России по Новосибирской области. По словам Романа, его уже вызывали следователи, и он подал дополнительные материалы по делу.

Мужчина настроен решительно и нанял юриста для помощи в расследовании. Он также разместил свою историю в социальных сетях, что привело к обнаружению еще четырех пострадавших, чья общая сумма ущерба составляет около 100 тысяч рублей.

Продавец удалила Романа из группы и перестала отвечать на звонки. По словам пострадавшего, она продолжает принимать заказы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции.