В Новосибирске суд признал незаконным рост тарифов на отопление

По иску прокуратуры суд признал незаконным приказ Департамента по тарифам Новосибирской области, которым установлен предельный уровень цен на тепловую энергию.

По данным пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области, в ходе проверки правоохранительных органов стало известно, что Департамент по тарифам региона в нарушение законодательства о теплоснабжении установил в 2022 году предельные уровни цен для 53 систем теплоснабжения, при отсутствии у них соглашений с мэрией об исполнении схемы теплоснабжения города.

В связи с чем это повлекло нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию в сторону необоснованного увеличения.

Прокуратура региона по итогам проверки обратилась в суд с требованием признать недействующим в этой части приказ Департамента, а новосибирский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, удовлетворил исковое заявление.

Напомним, что в трех районах Новосибирска отключат горячую воду