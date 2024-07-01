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Авто общество

В Новосибирске запретят ночное движение по Ипподромской до конца августа

Фото: мэрия Новосибирска

До конца в Новосибирске в ночное время будет закрыт проезд для транспорта по улице Ипподромской.

С 3 июля по 30 августа текущего года в Новосибирске в ночное время будет закрыто движение транспортных средств по улице Ипподромской в направлении площади Инженера Будагова и на нескольких участках самой площади. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Речь идет о закрытии проезда с 23:00 до 6:00 на следующих участках: на улице Ипподромской от площади Инженера Будагова до улицы Кривощековской; а также на площади Инженера Будагова по направлениям движения от Большевистской к Красному проспекту, от Большевистской к Фабричной и от Фабричной к Большевистской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сократилось число прибывших мигрантов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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