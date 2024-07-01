В Омске завершили расследование новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорке

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства младенца в Омске.

По версии следствия, преступление совершила 30-летняя женщина. Тело новорожденной девочки было обнаружено в полиэтиленовом пакете в мусорном контейнере на улице Малиновского вечером 18 декабря. По результатам экспертизы, причиной смерти ребенка стала асфиксия.

По информации Следственного комитета, у обвиняемой уже есть два сына. Третий ребенок оказался нежеланным.

Женщина скрывала свою беременность. Она родила дочь в ванной и дождалась, пока та захлебнется. После этого она убрала тело в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в Первомайский районный суд. Женщине может грозить до 5 лет лишения свободы.

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