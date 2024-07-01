За прошлую неделю в Новосибирске произошло более 40 пожаров

В Новосибирске за прошедшую неделю зафиксировано 42 возгорания.

Из них почти половина произошла в жилом секторе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение эксплуатации электрооборудования, включая использование неисправного оборудования или его неправильную установку.

Эксперты подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил пользования электроприборами, не эксплуатации неисправных устройств и избегания использования поврежденных розеток. Также напоминают о правилах безопасности при курении и призывают не бросать окурки с балконов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омске завершили расследование смерти новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорке.