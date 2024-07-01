Железнодорожный вокзал Новосибирска попал в топ самых красивых вокзалов России

Новосибирский вокзал признали самым большим и величественным вокзалом страны.

По данным рейтинга Ассоциации туроператоров России (АТОР), железнодорожный вокзал Новосибирска занял восьмую строчку в списке самых красивых вокзалов России — его признали самым большим и величественным.

Известно, что вокзал был построен в 1939 году в стиле ар-деко.

“Весь этот вокзал – олицетворение архитектурного величия, каким его видели люди эпохи прогресса. Огромные залы ожидания, мраморные лестницы, красивейшие плафоны и гигантские люстры”, — написали эксперты АТОР.

Особое внимание было уделено центральному залу вокзала, отметив стеклянные арки с зимним садом, роялем и зелеными пальмами внутри.

Напомним, что в ТОП городов по авариям с общественным транспортом вошел Новосибирск