сегодня
01 июля, 16:57
пробки
4/10
погода
+26°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня
01 июля, 16:57
пробки
4/10
погода
+26°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня 15:32
общество

Звезда «Руки Вверх» Алексей Потехин записал видео-приглашение на «Пикник-Фест» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске пройдет мероприятие по массовой жарке шашлыка «Пикник-Фест» в парке «Арена» 27 июля. Хедлайнером фестиваля станет артист Алексей Потехин.

1 июля артист записал видео-обращение для новосибирцев:

«27 июля будем поднимать руки вверх, город Новосибирск, парк «Арена», «Пикник-Фест», – говорит Алексей Потехин на видео, которое есть в распоряжении Сиб.фм.

Бывший участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин станет хедлайнером мероприятия. По словам организаторов, «Пикник-Фест» – это праздник вкусной еды и веселья. В рамках мероприятия участники будут соревноваться в приготовлении шашлыка и угощать гостей.

В прошлом году на «Пикник-Фест» в Заельцовском парке участники мероприятия пожарили 300 кг шашлыка.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в