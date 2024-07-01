Звезда «Руки Вверх» Алексей Потехин записал видео-приглашение на «Пикник-Фест» в Новосибирске

В Новосибирске пройдет мероприятие по массовой жарке шашлыка «Пикник-Фест» в парке «Арена» 27 июля. Хедлайнером фестиваля станет артист Алексей Потехин.

1 июля артист записал видео-обращение для новосибирцев:

«27 июля будем поднимать руки вверх, город Новосибирск, парк «Арена», «Пикник-Фест», – говорит Алексей Потехин на видео, которое есть в распоряжении Сиб.фм.

Бывший участник группы «Руки вверх» Алексей Потехин станет хедлайнером мероприятия. По словам организаторов, «Пикник-Фест» – это праздник вкусной еды и веселья. В рамках мероприятия участники будут соревноваться в приготовлении шашлыка и угощать гостей.

В прошлом году на «Пикник-Фест» в Заельцовском парке участники мероприятия пожарили 300 кг шашлыка.