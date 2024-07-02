В Новосибирске биолог Яновский объяснил массовый выход лис к людям

В Новосибирске рассказали, почему лисицы начали выходить в город.

В последнее время новосибирцы стали замечать лисиц в городе. Так, в Юго-Западном жилмассиве очевидец встретил дикое животное. Житель заснял его на видео, на кадрах которого видно, что лисица довольно худая. Увидев человека, она побежала прочь, подобрала брошенный ей кусок еды, но заметила приближающуюся компанию и рванула в другую сторону.

Ранее в начале улицы Тульской также была замечена лиса. Очевидец отметил, что животное выглядело так, будто нуждается в помощи, во всяком случае, от полноценного завтрака не отказался бы точно.

Биолог Алексей Яновский в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что на фото и видео, которые были сделаны очевидцами, чаще всего встречается особый вид под названием степная лисица или корсак.

«Я увидел жилую нору корсаков на пустыре около Юго-Западного котлована 4 года назад. Думаю, что корсаки несколько лет назад переселились на окраину Новосибирска из прилегающей к городу лесостепи», — рассказал специалист.

Он объяснил, что выход в город не связан с аномальной жарой. Возможно, на это влияет глобальное потепление климата, поэтому теплолюбивые виды начинают встречаться севернее, чем прежде. В жилые кварталы диких животных привлекает наличие потенциальной добычи, например, голубей или крыс.

«Кроме пустыря около Котлована, относительно дикие места имеются вдоль речки Тула, особенно на территории вблизи съезда с Бугринского моста в сторону Хилокской свалки. Там тоже могут жить в норах степные лисицы корсаки», — сообщил Яновский.

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском очевидцев напугала голодная лиса.