Четыре района Новосибирска остались без воды и света в аномальную жару – причина массовых отключений

В Новосибирске произошли аварийные отключения воды в четырех районах города. Сейчас ситуация решена. Что стало причиной массового отключения?

Целый день без воды в самую жару

Началось все с того, что в нескольких домах микрорайона Щ пропало электричество. А затем по всему району из кранов перестала течь холодная вода. Первые сообщения в Сети появились около 21:00 часов в субботу.

Утром вода так и не вернулась. Но на сайте ресурсоснабжающей организации (ФГУП УЭВ) появилось объявление о том, что авария возникла на насосной станции и скоро все будет починено.

УЭВ первоначально надеялось уложиться до 13:00, но некоторые жители отключенных домов сообщили, что им «неофициально» передали: до 22:00 не управятся. И действительно – ближе к обеду дата окончания работ отодвинулась на десять вечера.

Хотя места повреждения кабелей питания были обнаружены еще до полудня. В течение одного-двух часов на станцию можно было снова подать напряжение.

К часу дня в некоторых магазинах в зоне отключения стала заканчиваться бутилированная вода. При этом горячая вода в дома продолжала поступать. Жители Академгородка, которые меньше месяца назад жаловались на отсутствие горячего водоснабжения (плановое отключение должно было завершиться 4 июня, но не завершилась), теперь стали просить «хотя бы немного снизить температуру, потому что из крана идет кипяток».

Примерно в это же время на сайте мэрии появилось следующее объявление:

«Вышло из строя несколько кабельных линий, что повлекло за собой отключение водонапорной станции и ряда жилых домов. Одна бригада занимается поиском и восстановлением повреждённых кабелей со вчера. Утром к ней присоединилась вторая бригада. Проблема в прогнозировании таких работ – поиск места повреждения может занять от нескольких минут до нескольких часов. Так что точное время возобновления подачи воды пока сказать нельзя. Но люди работают. Все будет».

УЭВ на время аварии обещало организовать подвоз питьевой воды в заранее обозначенные места, но и здесь не обошлось без сбоев.

«Муж только что ушел от Маяка, машины нет», «На Русскую 23 обещали, и тоже нет по времени», – такими сообщениями обменивались между собой жители Шлюза и Академгородка.

Были и такие комментарии под обсуждением аварии:

«Нужно писать в прокуратуру, видимо. Пусть они зададут вопрос, почему у УЭВ нет ресурсов для ликвидации подобных аварий. Где все аварийные бригады?»

А действительно, где?

Жара и перегрузка электросетей на прошедших выходных вызвала еще несколько крупных аварийных отключений по всему городу. Пусть и не все они вызвали такой резонанс в обществе.

Практически одновременно с Академгородком без света осталась часть Кировского района, в основном – частные дома между улицами Титкова и Бородина. Водные насосы тоже отключились. И несмотря на то, что к утру электроснабжение было восстановлено, возвращения воды из кранов пришлось еще подождать.

«Часть Затулинки почти 6 часов стояла без воды. Причем любой. ЦТП-7 не работал», – комментирует очевидец аварии.

Следом за этим случилось еще одно массовое отключение электричества, которое затронуло сразу 1128 домов в окрестностях улицы Волочаевской в Октябрьском и Дзержинском районах – в этот раз вышло из строя сразу несколько подстанций. Об отключении сообщили утром, до середины дня в большую часть домов между улицами Толбухина и Биатлонной свет вернулся, однако были и те, кто сидел без света до самого вечера. Последними подключили жителей улицы Амбулаторная и одноименных переулков.

А уже ближе к вечеру перегорел трансформатор в районе ипподрома, оставив без электричества около двухсот жилых домов и учреждений. До конца воскресенья починили.

Все это пришлось устранять одновременно с аварией в Академгородке.

Так кто все-таки виноват?

По словам депутата горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной*, которая в воскресенье внимательно следила за ходом событий, здесь имел место не человеческий фактор.

«Это случается. Кабели везде периодически выходят из строя. Как старые, так и новые. К сожалению, методы проверок кабелей повышенным напряжением очень неточные. Регулярно выходят из строя кабели, которые были испытаны буквально месяц назад. Так было и здесь».

«Я думала, опять мыши перегрызли», – отвечает читатель по имени Ольга.

Между тем, по словам жителей улиц Героев Труда и Иванова, вода стала возвращаться в их дома уже около 14:00. Однако полного возобновления поставок воды всему району пришлось ждать до вечера.

Тем временем Сиб.фм опубликовал карту будущих отключений воды – в этот раз горячей.

* Каверзина Светлана Викторовна признана Министерством юстиции РФ иностранным агентом 15 марта 2024 года.