Догазифицировать более 5,7 тыс домов в СНТ планирует Новосибирская область

Более 5,7 тысяч домов в СНТ будут догазифицированы.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, более 5,7 тысяч домов в садовых некоммерческих товариществах власти региона включили в план социальной догазификации.

“На основе протоколов собраний и технической инвентаризации сформирован план-график догазификации. На сегодня в него включены 5 720 домовладений в 197 СНТ", — прокомментировала исполняющая обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области главу сельсовета наказали за просроченную оплату уборки дорог