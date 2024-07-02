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общество

В Новосибирской области главу сельсовета наказали за просроченную оплату уборки дорог

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура привлекла к административной ответственности главу Кожурлинского сельского совета за срыв сроков оплаты контракта с подрядчиком.

В результате проверки прокуратурой Убинского района исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и соблюдения прав предпринимателей, были выявлены нарушения.

Администрация Кожурлинского сельсовета заключила контракт с индивидуальным предпринимателем на уборку автодорог, который был выполнен подрядчиком своевременно и в полном объеме. Однако, администрация нарушила срок оплаты по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Главу муниципалитета привлекли к административной ответственности. Одному из сотрудников администрации вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске омбудсмен по правам ребенка Болтенко прокомментировала инцидент нападения на 12-летнюю девочку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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