Хирурги из Новосибирска помогли повару, который не мог глотать пищу

Новосибирские врачи спасли повара.

По данным пресс-службы медицинского центра имени Е. Н. Мешалкина, в Новосибирске хирурги национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина помогли молодому повару из Владивостока, который из-за аномалии аорты больше года не мог глотать твердую пищу.

У пациента с 2019 года было беспричинное кратковременное сдавление горла, после чего это ощущение переросло в постоянные помехи в пищеводе.

Спустя время молодой повар вовсе перестал глотать нормально пищу, а в прошлом году она даже стала застревать в горле, в том числе и жидкие блюда.

“По данным компьютерной томографии выявили редкую врожденную аномалию – так называемое "сосудистое кольцо", возникающее из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца", — рассказали в врачи.

Уточняется, что при подобном виде патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом.

“В случае нашего пациента серьезную угрозу для жизни и здоровья представляла компрессия пищевода. Помочь могло только хирургическое вмешательство", — уточнил завотделением аорты и коронарных артерий медцентра Максим Ляшенко.

В результате специалисты справились с работой, удалив ткани правой подключичной артерии от пищевода.

Теперь молодой человек может есть любую пищу.

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