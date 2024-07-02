Мужчина из Новосибирска хочет купить ночь с девственницей за 10 тысяч долларов

Мужчина согласен оплатить сдачу анализов на ИППП.

В Новосибирске на одном из сайтов опубликовано объявление от 46-летнего мужчины с никнеймом Alex, который ищет девушку для первой ночи за вознаграждение в размере 10 000 долларов (более 850 тысяч рублей). На объявление обратил внимание корреспондент «АиФ-Новосибирск».

Мужчина описывает себя как взрослого и адекватного, «без извращений». Он готов к общению для обеспечения комфорта девушки и предлагает встречу в приличной гостинице с заселением по паспорту.

Alex отметил, что не готов к предоплате. Однако согласен оплатить сдачу анализов на ИППП, если девушка захочет провести ночь без презерватива.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске девушка-аниме продает девственность за полмиллиона рублей.