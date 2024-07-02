Мужчина из Новосибирска, обвинённый в нападении на приставов из-за дочки, выиграл дело

10-летняя девочка аргументированно заявила, что ехать в Москву к маме не хочет, а любит папу.

Весной 2024 года в Дзержинском районе Новосибирска приставы составили протокол на Игоря Г., после того как он не дал матери забрать свою 10-летнюю дочь. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Судебный процесс завершился в пользу отца. Психологическая экспертиза подтвердила, что ребёнок выразил желание остаться с отцом.

Игорь Г. утверждал, что противостоял действиям приставов, записывая происходящее на видео. В результате служебная проверка была проведена по жалобе юриста Марины Шевченко, что привело к прекращению дела об административном правонарушении, хотя вопрос о дальнейшей судьбе ребёнка остаётся открытым.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске кладбище 18 века размывает водой.