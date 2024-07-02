В Новосибирске кладбище 18 века размывает водой

Летом 2024 года в Новосибирской области размыло старое кладбище, расположенное на острове Чингис в Ордынском районе.

Это кладбище принадлежало к деревне Милованово, которая была затоплена при создании Новосибирского водохранилища в 1957 году. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Останки и гробы, оставшиеся на острове, периодически оказываются на поверхности из-за размыва береговой линии.

Историки и общественники обеспокоены по поводу сохранности захоронений и призывают местные власти принять меры по перезахоронению останков.

Органы местной власти утверждают, что следят за ситуацией и предпринимают меры по возможности. Оперативное решение проблемы затруднено из-за высокого уровня воды в этом году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 43-летний мужчина упал с электросамоката и сломал череп.