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наука

Новосибирск попал в топ-10 самых цифровизированных городов России

Фото: freepik.com

Новосибирск официально подтвердил статус одного из самых умных городов России/

Мэрия Новосибирска объявила, что город занял седьмое место в рейтинге цифровизации топ-10 городов-миллионников России за 2023 год.

Рейтинг составлял Минстрой РФ. Начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максим Русин отметил, что этот результат подтверждает статус Новосибирска как одного из самых развитых и умных городов России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые разработали способ очистки нефтяных скважин с помощью бактерий.

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Игорь Кириченко
Журналист

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