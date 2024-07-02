Новосибирск попал в топ-10 самых цифровизированных городов России

Новосибирск официально подтвердил статус одного из самых умных городов России/

Мэрия Новосибирска объявила, что город занял седьмое место в рейтинге цифровизации топ-10 городов-миллионников России за 2023 год.

Рейтинг составлял Минстрой РФ. Начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максим Русин отметил, что этот результат подтверждает статус Новосибирска как одного из самых развитых и умных городов России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые разработали способ очистки нефтяных скважин с помощью бактерий.