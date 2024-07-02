Новосибирских вымогателей осудили за похищение подростка

В Новосибирске трое мужчин были осуждены за похищение подростка и вымогательство.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, Новосибирский районный суд вынес приговор двум обвиняемым в колонии общего режима на 3 года и 1 месяц, а третьему на 3,5 года в колонии строгого режима.

Преступление произошло в октябре 2022 года на территории гаражно-строительного кооператива, где молодые люди избили подростка и потребовали деньги. После получения требуемой суммы в размере более 40 тысяч рублей, похитители скрылись, однако были задержаны полицией.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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