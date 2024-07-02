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общество

Под Новосибирском в доме покойного сироты из села Победа нашли учебную гранату

Фото: «Знамя Труда» Усть-Таркского района Новосибирской области / ВК

В доме 80-летнего мужчины, проживавшего в селе Победа под Усть-Таркой, была найдена учебная граната.

Известно, что мужчина воспитывался в детском доме и жил один. Об этом сообщила газета «Знамя труда».

После обнаружения гранаты местный житель вызвал полицию, которая пригласила саперов из Новосибирска. Специалисты прибыли в Победу, расположенную в 500 километрах от Новосибирска, и выяснили, что предмет был учебной гранатой.

Окончательное заключение будет дано после проведения экспертизы. Пока этот «боеприпас» был взят под охрану.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проконтролирует расследование дела о нападении на школьницу в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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