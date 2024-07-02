Подрядчик из Новосибирска срывает ремонт Димитровского моста

Муниципалитет Новосибирска рассматривает возможность расторжения договоров с подрядчиками, ответственными за ремонт Димитровского и Октябрьского мостов.

Проверка работы подрядчика на Димитровском мосту выявила проблемы с численным составом рабочих и соблюдением графика работ.

Иосиф Кодалаев, начальник департамента транспорта мэрии, отметил недостаточное количество рабочих для выполнения работ в полном объеме. По результатам совещания муниципалитет выразил намерение принять строгую позицию, выдав предупреждение подрядчику.

ООО "СК Дороги Сибири", занимающееся ремонтом Димитровского моста, обязано представить актуализированный график работ до конца недели. В случае нарушений или несоответствия требованиям, будет рассматриваться расторжение контракта.

Ситуация с ремонтом Октябрьского моста также остается напряженной. Мэрия готовится к расторжению договора с ООО "СпецТрансСтрой" из-за задержек и недостаточной скорости выполнения работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хирурги из Новосибирска помогли повару, который не мог глотать пищу.