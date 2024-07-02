Сотрудники детсада в Новосибирске недокармливали детей

Суммарный объем блюд не соответствовал необходимому количеству.

Прокуратура Железнодорожного района проверила организацию питания обучающихся в МБДОУ «Детский сад N 497». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки было установлено, что суммарный объем блюд готовой продукции, предоставляемой детям, не соответствовал необходимому количеству. В ответ на выявленные нарушения организация питания воспитанников была скорректирована и теперь соответствует установленным стандартам.

В результате дисциплинарных мер шестеро сотрудников учреждения привлечены к ответственности. Руководитель детского сада был привлечен к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подрядчик из Новосибирска срывает ремонт Димитровского моста.