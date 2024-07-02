В Новосибирске до пятницы ожидаются ливень с грозами

Купание во время грозы может обернуться утоплением.

Спасатели МАСС предупредили жителей Новосибирска о грядущих грозах, сильных дождях и молниях, которые ожидаются с 3 по 5 июля.

Эксперты подчеркивают, что купание в грозу представляет серьезную опасность, так как молнии являются крайне опасными природными явлениями, а вода может служить проводником электричества.

Спасатели рекомендуют избегать купания в открытых водоемах во время грозы, чтобы избежать возможного поражения молнией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в 2024 году откроют Центр космических исследований.