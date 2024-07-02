В Новосибирске в 2024 году откроют Центр космических исследований

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) запланировал открытие Центра космических исследований на осень.

Открытие центра связано с активным развитием космических систем связи. Особое внимание будет уделено развитию низкоорбитальных космических систем, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета и других услуг в труднодоступных регионах России.

На первом этапе центр будет принимать сигналы исследовательских и метеорологических космических аппаратов, записывать, распознавать, анализировать, сохранять эти сигналы и создавать базу данных этих спутников, их параметров и сигналов. Об этом сообщил Вячеслав Калинин, доцент кафедры цифрового телерадиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ.

На втором этапе проекта планируется создание студенческого конструкторского бюро, где студенты будут разрабатывать и запускать собственные спутники на орбиту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области промышленную эксплуатацию СКИФа начнут в 2026 году.