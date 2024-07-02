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общество

В Новосибирске хаски напала на шестилетнего мальчика на самокате

Фото: Сиб.фм

Где находился хозяин собаки — неизвестно.

В Новосибирске хаски напал на шестилетнего мальчика на самокате. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

На кадрах видно, как мальчик проезжал по тротуару на самокате. Собака набросилась на него и начала кусать. Пес повалил ребенка и протащил его из стороны в сторону по асфальту несколько раз, пока его не оттащили очевидцы.

По данным канала, мальчику потребовалась медицинская помощь — у него диагностировали множественные укусы и царапины. В настоящее время выясняется, где в момент инцидента находился владелец собаки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске омбудсмен по правам ребенка Болтенко прокомментировала инцидент нападения на 12-летнюю девочку.

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Игорь Кириченко
Журналист

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