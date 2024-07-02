В Новосибирске и области упали цены на новые и поддержанные автомобили

В Новосибирской области в мае этого года зафиксировано значительное снижение цен на автомобили.

Коммерческий директор «Авто.ру» Виктория Курчанова сообщила, что средняя стоимость новых автомобилей снизилась на 19%, составив более 3,6 миллиона рублей, а цены на подержанные машины упали на 27%, достигнув 1,7 миллиона рублей. Об этом пишет «РБК-Новосибирск».

Курчанова отметила, что автомобильный рынок Новосибирска характеризуется высокой емкостью, как по количеству дилерских центров, так и по количеству объявлений. Она также заявила, что в настоящее время нет предпосылок для дальнейшего существенного снижения стоимости автомобилей.

По данным аналитиков, с начала текущего года в Сибирском федеральном округе цены на автомобили с пробегом выросли на 23%, до 913 тысяч рублей, на фоне ожидания повышения утилизационного сбора с 1 апреля. Пик средней цены на подержанные машины пришелся на апрель и составил 922 тысячи рублей. Однако к маю цены упали на 8%, так как ожидаемого ажиотажа на вторичном рынке не произошло.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ТОП городов по авариям с общественным транспортом вошел Новосибирск.