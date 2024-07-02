В Новосибирске москвичи планируют занять 20% рынка наружной рекламы

Группа Russ приобрела новосибирского оператора наружной рекламы — компанию ООО «Транспортная реклама».

По информации Infopro54, сделка позволит Russ увеличить свою долю на рынке наружной рекламы Новосибирска приблизительно до 20%.

Директор Russ по продажам в регионах Александра Синявская отметила, что приобретение поможет компании развивать свое присутствие в регионе и расширять ассортимент рекламного инвентаря. Подробности о стоимости сделки и предыдущей доле компании на рынке Новосибирска не раскрываются.

Компания присутствует на новосибирском рынке уже 25 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска откажется от сотрудничества с недобросовестными подрядчиками.