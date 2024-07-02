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Авто общество

В Новосибирске на все лето закроют Ипподромскую улицу

Фото: Сиб.фм

Ипподромскую улицу будут закрывать на все лето по ночам.

На официальном сайте мэрии Новосибирска опубликовали запись о том, что с 3 июля по 30 августа 2024 года с 23:00 до 06:00 будет закрываться движение транспорта на улице Ипподромской в направлении от площади Инженера Будагова до улицы Кривощёковской, а также на нескольких участках самой площади.

Закрывать улицу будут из-за строительства мостового перехода через реку Обь в створе Ипподромской.

Напомним, что в сквере «Сибиряков-Гвардейцев» в Новосибирске обновят дорожки и тропинки

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Валерия Митрохина
Журналист

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