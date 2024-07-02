В сквере «Сибиряков-Гвардейцев» в Новосибирске обновят дорожки и тропинки

Новосибирский сквер планируют обновить.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, сейчас приступили ко второму этапу благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев».

Уточняется, что в 2023 году были высажены новые зеленые насаждения, обустроена новая линия наружного освещения и проложены инженерные коммуникации для оснащения сквера системой видеонаблюдения. А в этом году планируется обновление дорожно-тропиночной сети.

Завершатся работы 15 сентября 2024 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области выделили участок для строительства завода за 20 млрд руб