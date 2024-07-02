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общество

В Новосибирской области выделили участок для строительства завода за 20 млрд руб

Фото: Сиб.фм

За 20 миллиардов рублей планируют построить завод под Новосибирском.

Как сообщает портал “Ъ-Сибирь” со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Новосибирской области, на территории Станционного сельсовета ООО “Тренд” получило в аренду земельный участок площадью 170 тысяч квадратных метров. На нем компания планирует построить завод по производству грузовиков.

Общий объем инвестиций составляет 19,9 миллиардов рублей.

В ходе первого этапа запустят малотоннажные модели, сформируют круг поставщиков для снижения доли импортных комплектующих.

Ранее Сиб.фм писал, что администрация Новосибирска прокомментировала информацию о списанных трамваях

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Валерия Митрохина
Журналист

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