В Новосибирской области выделили участок для строительства завода за 20 млрд руб

За 20 миллиардов рублей планируют построить завод под Новосибирском.
Как сообщает портал “Ъ-Сибирь” со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Новосибирской области, на территории Станционного сельсовета ООО “Тренд” получило в аренду земельный участок площадью 170 тысяч квадратных метров. На нем компания планирует построить завод по производству грузовиков.
Общий объем инвестиций составляет 19,9 миллиардов рублей.
В ходе первого этапа запустят малотоннажные модели, сформируют круг поставщиков для снижения доли импортных комплектующих.
Ранее Сиб.фм писал, что администрация Новосибирска прокомментировала информацию о списанных трамваях