В Новосибирской области выделили участок для строительства завода за 20 млрд руб

За 20 миллиардов рублей планируют построить завод под Новосибирском.

Как сообщает портал “Ъ-Сибирь” со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития Новосибирской области, на территории Станционного сельсовета ООО “Тренд” получило в аренду земельный участок площадью 170 тысяч квадратных метров. На нем компания планирует построить завод по производству грузовиков.

Общий объем инвестиций составляет 19,9 миллиардов рублей.

В ходе первого этапа запустят малотоннажные модели, сформируют круг поставщиков для снижения доли импортных комплектующих.

Ранее Сиб.фм писал, что администрация Новосибирска прокомментировала информацию о списанных трамваях