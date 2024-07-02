В Новосибирске нашли 44 необорудованных места для купания

Мэрия Новосибирска предупредила о наличии 44 необорудованных мест для купания в городе, которые являются опасными для местных жителей.

Только в июне при купании в таких точках скончались 14 новосибирцев, включая четыре ребенка.

Сегодня на косе рядом с Бугринским пляжем был установлен большой щит с предупреждающим текстом. Это мера, принятая сотрудниками парка культуры и отдыха, направлена на предотвращение случаев утопления.

Также на пляже был поднят красный флаг, что указывает на временный запрет на купание из-за несоответствия воды гигиеническим нормам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подрядчик из Новосибирска срывает ремонт Димитровского моста.