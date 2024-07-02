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общество

В Новосибирске ОГЭ по математике не сдали 20 процентов школьников

Фото: Сиб.фм

20% новосибирских школьников не сдали ОГЭ по математике.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщил, что в этом году 9% девятиклассников не сдали экзамены по русскому языку с первого раза, а экзамен по математике — 20%.

Несмотря на это, 49% выпускников показали высокий результат экзамена по математике — 4 и 5 баллов.

“По предварительным данным, девятиклассники города в этом году показали более высокие результаты по математике, истории, информатике, английскому языку”, — отметил Рамиль Ахметгареев.

Напомним, что девять школьников из Новосибирска сдали ЕГЭ на 100 баллов

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Валерия Митрохина
Журналист

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