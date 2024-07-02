В Новосибирске появился список летних веранд с низкими оценками

Издание «АиФ-Новосибирск» опубликовало список летних террас заведений города на основе отзывов пользователей 2ГИС.

Жители остались недовольны обслуживанием и длительным ожиданием еды.

На первом месте оказался ресторан быстрого обслуживания Rostic's, расположенный в ТЦ Роща на проспекте Дзержинского, 2/2, с общей оценкой 1,6 звезды из 5. Посетители выразили недовольство качеством обслуживания.

Вячеслав И. отметил, что крылья были «холодные, черствые, сухие внутри». Другой посетитель добавил, что ожидание заказа из двух роллов заняло 40 минут, а сами роллы были приготовлены заранее. Елена М. пожаловалась на долгие очереди из-за неработающей кассы и малого количества постаматов. Валентина П. отметила низкое качество еды и грязные столы, заявив, что больше не вернется в это заведение.

На втором месте — терраса кондитерской «Скоморохи» на улице Челюскинцев, 21, с оценкой 3,1 звезды. Сергей Д. пожаловался на невозможность дозвониться для заказа торта. Девушка упомянула неприятный запах рыбы в заведении, а Натали Т. выразила недовольство тем, что еду разогревают в пластике.

Третье место заняло заведение Beerman&Grill на Вокзальной магистрали, 1, с оценкой 3,3 звезды. Даниил М. отметил скудное меню и завышенные цены. Ксения С. пожаловалась на пересоленный ростбиф и не впечатляющий фирменный суп. Женщина отметила, что стоимость обеда оказалась неоправданно высокой.

Летняя терраса заведения «Чашка кофе» на Красном проспекте, 22, получила оценку 3,4 звезды. Люба К. отметила высокую цену на кофе и недостаточную вентиляцию в помещении. Другие посетители пожаловались на длительное ожидание напитков и плохое качество обслуживания в пятницу и субботу.

Такую же оценку (3,4 звезды) новосибирцы поставили заведению Veranda by DI на улице Ленина, 11. Посетители отметили жару из-за неработающего кондиционера, длительное ожидание заказа и наличие крысы на веранде. Они также пожаловались на неудовлетворительное качество обслуживания и отсутствие необходимых столовых принадлежностей.

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