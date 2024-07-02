В Новосибирске судят адвоката, который отправил тайны следствия на телешоу

Мужчина был адвокатом Ивана Прудникова, которого обвиняли в убийстве школьника на пляже «Бумеранг» в 2018 году.

Мировой судья 6-го участка Дзержинского района Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела против адвоката Владимира Бузюргина по обвинению в разглашении тайны предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, Бузюргин был адвокатом Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве школьника на пляже «Бумеранг» в 2018 году. По версии следствия, Бузюргин передал файл с копией видеозаписи допроса своего клиента на телепрограмму «Мужское и Женское», где был показан фрагмент видео.

На судебном заседании было оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, начаты допросы свидетелей. Владимир Бузюргин отрицает свою вину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирских вымогателей осудили за похищение подростка.