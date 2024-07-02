В Новосибирске задержали томича, который хотел застрелить человека 13 лет назад

Жителя Томска задержали в Новосибирске и предъявили ему два обвинения: покушение на убийство и похищение человека.

В январе 2011 года обвиняемый в одном из клубов Северска в ходе словесного конфликта попытался убить своего приятеля, используя травматический пистолет «Оса». Однако пистолет дал осечку, и нападение не удалось.

В феврале 2011 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми похитили мужчину. Они, представившись сотрудниками милиции, насильно усадили его в машину и привезли в гаражный бокс, где избивали и пытали, требуя подписать два договора займа и две долговые расписки на сумму 15 миллионов рублей.

После этих событий обвиняемый уехал в Новосибирск, где скрывался до апреля этого года. После задержания он не признал свою вину.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина из Новосибирска, обвинённый в нападении на приставов из-за дочки, выиграл дело.