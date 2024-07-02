В Новосибирской области 11 детей утонули с начала лета

С начала лета в Новосибирской области утонули 11 детей. Это обсудили на пресс-конференции ТАСС 2 июля.

Главврач больницы детской скорой помощи Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что количество случаев утопления детей в регионе выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Мы отмечаем неприятную тенденцию — количество происшествий на воде с участием детей растет. Так, летом прошлого года в нашем регионе утонуло 7 детей, в июне этого года — уже 11», — отметил Заблоцкий.

По мнению врача, большинство случаев трагедий происходят из-за недостаточного надзора со стороны родителей. Он напомнил, что дети должны находиться на пляже под постоянным пристальным контролем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на пляжах Новосибирской области с начала лета утонуло 38 человек.