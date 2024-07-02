В Новосибирской области группировку осудили за вымогательство 40 тысяч рублей

В октябре 2022 года трое молодых людей в Новосибирском районе похитили несовершеннолетнего знакомого и подвергли его пыткам с целью получения денег.

Преступники договорились взять подростка в заложники на территории гаражно-строительного кооператива, где избили его и потребовали передать им денежные средства. В итоге они завладели 40 тысячами рублей с банковской карты жертвы, а также его мобильным телефоном.

По данным прокуратуры, преступники нанесли потерпевшему множественные удары ногами, кулаками и битой, а также произвели выстрел из газового пистолета. После этого они посадили несовершеннолетнего в автомобиль и потребовали передать им деньги.

Суд признал троицу виновной в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Двум преступникам назначили наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, третьему — 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали томича, который хотел застрелить человека 13 лет назад.