В Новосибирской области коровы слепнут из-за мух-коровниц

Паразиты поражают глаза крупного рогатого скота, вызывая распространение вторичных инфекций.

Случаи слепоты среди крупного рогатого скота были зафиксированы в Убинском районе Новосибирской области из-за телязиоза, вызванного мухами-коровницами.

Телязиоз — это тяжелое заболевание, распространенное в летние месяцы, которое поражает глаза животных, вызывая серьезные нарушения зрения и потребность в убое ослепших особей.

Распространение болезни связано с недостаточной дегельминтизацией скота перед выпасом и активностью мух в мае-июне, когда животные наиболее подвержены заражению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске биолог Яновский объяснил массовый выход лис к людям.