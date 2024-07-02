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общество

В Новосибирской области коровы слепнут из-за мух-коровниц

Фото: Pexels.com

Паразиты поражают глаза крупного рогатого скота, вызывая распространение вторичных инфекций.

Случаи слепоты среди крупного рогатого скота были зафиксированы в Убинском районе Новосибирской области из-за телязиоза, вызванного мухами-коровницами.

Телязиоз — это тяжелое заболевание, распространенное в летние месяцы, которое поражает глаза животных, вызывая серьезные нарушения зрения и потребность в убое ослепших особей.

Распространение болезни связано с недостаточной дегельминтизацией скота перед выпасом и активностью мух в мае-июне, когда животные наиболее подвержены заражению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске биолог Яновский объяснил массовый выход лис к людям.

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Игорь Кириченко
Журналист

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