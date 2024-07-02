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общество

В Новосибирской области начался сезон полевой клубники

Фото: АиФ-Новосибирск

Сезон полевой клубники начался в регионе.

Как сообщает портал “Краснозерская новь”, в Новосибирской области уже вовсю можно собирать клубнику. Также многие жители региона начали продавать ее на базарах.

“За 4 литра ягоды просят 1 350 рублей”, – уточняется в издательстве.

А вот жителям Здвинского района повезло меньше в этом сезоне.

“Мы все так радовались, как она шикарно цвела, но эта жара ее спалила почти всю”, – пишет портал VN.ru со ссылкой на местную жительницу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске появился список летних веранд с низкими оценками

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Валерия Митрохина
Журналист

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