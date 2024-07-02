В Новосибирской области пропал 55-летний мужчина

55-летний мужчина пропал в селе Новосибирской области.

В группе “ЛизаАлерт” социальной сети “ВКонтакте” сообщили о пропаже 55-летнего Юрия Клюкина. Последний раз мужчину видели 29 июня 2024 года в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской области.

Приметы пропавшего: рост 170-172 сантиметра, плотное телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза серо-голубые.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Юрия Клюкина, волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что в Новосибирске пропал 74-летний Раислам Курманбакеев