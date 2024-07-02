В строящихся домах Новосибирска продали только треть новых квартир

В Новосибирске продажи новых квартир в строящихся домах с начала года оказались значительно ниже ожидаемых.

По данным аналитика местного рынка недвижимости Сергея Николаева, на 1 июля было реализовано всего 32% доступных жилплощадей. Один из основных факторов снижения спроса – отмена льготной ипотечной программы.

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке достигла 145 750 рублей, что означает рост на 7,9% за полугодие. После отмены льготной ипотеки месячные выплаты значительно возросли. Например, для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров по цене 7,3 млн рублей с первоначальным взносом в 2,2 млн рублей, ежемесячные выплаты составят 73 тысячи рублей.

В условиях такого увеличения расходов аренда квартиры в Новосибирске становится более выгодной альтернативой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, где в Новосибирске самая дешевая аренда квартир.