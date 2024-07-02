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общество

Женщина из Новосибирска захотела отсудить у авиакомпании компенсацию за шоппинг

Фото: Pexels.com

Она сказала, что не успела поесть с ребёнком в кафе, из-за чего сильно расстроилась.

Жительница Новосибирска обратилась в суд с требованием компенсации у авиакомпании S7 за испорченный шопинг. Об этом сообщил Mash Siberia.

Светлана возвращалась из Москвы в Новосибирск после шопинга. Ее чемодан с покупками не поместился в калибратор для ручной клади. Его пришлось сдавать в багаж.

По возвращении домой пассажирка подала иск в суд, требуя возместить упущенную выгоду. Она утверждала, что могла бы привезти больше вещей, если бы смогла взять чемодан в ручную кладь. В качестве доказательства причиненного ущерба Светлана предоставила выписку с банковской карты на 55 тысяч рублей и заявила, что не успела поесть с ребенком в кафе, из-за чего сильно расстроилась.

Судья отказал в удовлетворении иска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области главу сельсовета наказали за просроченную оплату уборки дорог.

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Игорь Кириченко
Журналист

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