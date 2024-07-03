Депутат из Новосибирска исключил возможность запуска движения по четвертому мосту

Депутат Новосибирска Александр Бурмистров заявил о невозможности запуска движения автомобильного транспорта по 4-му мосту через Обь в ближайшее время.

Открытие движения по основному ходу моста до конца текущего года на временной основе также невозможно.

Бурмистров выразил мнение о необходимости замены труб обогреваемого коллектора компанией «Сибирская концессионная компания» на те, которые соответствуют проектной документации по качеству.

По его словам, без сдачи моста в эксплуатацию объект может остаться лишь строительной площадкой, не выполняющей своей функции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на ремонт тротуаров в Ленинском районе направлено 68 миллионов рублей.