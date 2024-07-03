Два прокурора из Новосибирской области внезапно подали рапорты об отставке

В Новосибирской области рапорты об отставке подали прокуроры двух районов региона.

Прокурор Тогучинского района и прокурор Заельцовского района добровольно сложили свои полномочия. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Пресс-служба региональной прокуратуры отказалась комментировать данную информацию.

Некоторые источники связывают увольнения с громким делом о взятках силовикам от представителей подпольного игрового бизнеса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура добилась оборудования одной улицы ливневками.