Гонорар актера из Новосибирска Кологривого вырос до сотни тысяч рублей

В театре Эстрады Новосибирска гонорар актера Никиты Кологривого значительно возрос после успешной постановки «Маяковский. Я сам».

Журналистка Алена Мартынова сообщила об этом в своем телеграм-канале. Она уточнила, что осенью 2023 года за участие в спектакле актер получал восемь тысяч рублей.

По словам Мартыновой, за последнюю постановку гонорар составил несколько сотен тысяч рублей, хотя точную сумму не уточнили.

Премьера спектакля прошла при полном зале.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Кологривый поругался с Павлом Волей и укусил Илью Соболева.