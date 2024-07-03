сегодня
03 июля, 18:28
пробки
7/10
погода
+24.7°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня
03 июля, 18:28
пробки
7/10
погода
+24.7°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня 15:40
общество

Лидер новосибирских экоактивистов провела фотосессию на свалке на берегу Ельцовки-2

Фото: соцсети Ульяны Артамоновой

Лидер новосибирских экоактивистов Ульяна Артамонова организовала фотосессию на одной из стихийных свалок на берегу Ельцовки-2.

Во время съемки она позировала в бикини, изготовленном из полиэтиленовых пакетов, на фоне строительного мусора. Это мероприятие было приурочено к проблеме незаконного размещения отходов, чтобы привлечь общественное внимание к этой проблеме.

Фотосессия заняла примерно час.

Экоактивисты регулярно обнаруживают подобные свалки с строительными материалами в городе и часто сами убирают незаконно выброшенные отходы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Хилокского района продолжают бороться со свалками мигрантов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в