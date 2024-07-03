Мэрия Новосибирска объяснила вырубку деревьев на улице Хилокской

Стало известно, зачем производят вырубку деревьев на улице Хилокской в Новосибирске.

Портал МК в Новосибирске отправил запрос в местную мэрию с вопросом о том, зачем на улице Хилокской стали вырубать деревья, так как об этом забеспокоились местные жители, которые посчитали, что в том месте решили начать неизвестную стройку.

Однако мэрия опровергла предположения жителей.

«Собственником земельного участка улица Кудряшевская, 12 ведутся работы по приведению территории, прилегающей к земельному участку, в нормативное состояние», — говорится в ответе.

Также мэрия города утешила местных жителей новостью о том, что уже к 1 августа работы будут завершены.

Напомним, что мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракты с недобросовестными подрядчиками