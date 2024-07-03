Мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракты с недобросовестными подрядчиками

Из-за невыполнения обязательств мэрии города может разорвать контракты с подрядчиками.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в связи с невыполнения обязательств мэрия может разорвать контракты с подрядчиками ремонта Октябрьского и Димитровского мостов. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании.

“Мы заинтересованы в том, чтобы завершить все работы как можно быстрее и открыть полноценное движение по мостам. С организациями, которые срывают сроки и не выполняют свои обязательства, будем расторгать контракты”, — отметил он.

Также, по словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосифа Кодалаева, одно из заявлений о расторжении контракта уже готово, поэтому если подрядчик не исправит ситуацию к концу недели, то с ним окончательно будет расторгнута дальнейшая работа.

Напомним, что в Новосибирске для строительства четвертого моста не хватает рабочих