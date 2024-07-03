сегодня
03 июля, 12:49
пробки
5/10
погода
+25.9°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня
03 июля, 12:49
пробки
5/10
погода
+25.9°C
курсы валют
usd 87.99 | eur 93.69
сегодня 09:09
общество

На Новосибирскую область обрушится непогода в ближайшие дни

Фото: Сиб.фм

Ливни и прохлада придут в регион в ближайшие дни.

Сегодня в Новосибирской области ожидается температура воздуха от +21 до +26 градусов. Также местами могут быть сильные ливни. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

В ночь на четверг, 4 июля, температура воздуха опустится до отметок +17 градусов, а днем ожидается до +27 градусов. Ветер будет юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.

Также и 5 июля в регионе ночью ожидается от +12 до +17 градусов, а днем — до +26.

Напомним, что в Новосибирске в нескольких районах сузили проезжую часть улиц

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в