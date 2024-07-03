На Новосибирскую область обрушится непогода в ближайшие дни

Ливни и прохлада придут в регион в ближайшие дни.

Сегодня в Новосибирской области ожидается температура воздуха от +21 до +26 градусов. Также местами могут быть сильные ливни. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского УГМС.

В ночь на четверг, 4 июля, температура воздуха опустится до отметок +17 градусов, а днем ожидается до +27 градусов. Ветер будет юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.

Также и 5 июля в регионе ночью ожидается от +12 до +17 градусов, а днем — до +26.

Напомним, что в Новосибирске в нескольких районах сузили проезжую часть улиц