В Новосибирске в нескольких районах сузили проезжую часть улиц

В нескольких районах Новосибирска сузили проезжую часть дорог.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в Центральном округе и Ленинском районе города были введены временные ограничения движения транспорта.

Так, со 2 по 15 июля 2024 года сузили проезжую часть Ипподромской в районе здания № 5 на улице Военной. В том числе на три метра сузили и проезжую часть Сибирской в районе жилого дома № 46.

Также часть улицы Связистов возле частного дома №56 сузили до 15 июля 2024 года.

Напомним, что мэрия Новосибирска объяснила вырубку деревьев на улице Хилокской