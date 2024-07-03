Новосибирская компания запустит производство лекарств в ампулах

Запуск производства запланирован до конца первого квартала 2025 года.

Крупный российский производитель лекарств ПФК «Обновление» до весны 2025 года планирует запустить новый цех по производству лекарств в стеклянных ампулах.

В рамках этого проекта будут производиться жизненно важные медикаменты, включая сильнейшее ненаркотическое обезболивающее кеторолак, широко применяемое в медицинских учреждениях. Об этом сообщил директор по маркетингу компании Денис Лубов/

Он подчеркнул, что новый цех способствует импортозамещению и укреплению лекарственного самообеспечения страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области потребовали переселить 13 семей из аварийных домов.