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общество

Новосибирская компания запустит производство лекарств в ампулах

Фото пресс-службы ПКФ "Обновление"

Запуск производства запланирован до конца первого квартала 2025 года.

Крупный российский производитель лекарств ПФК «Обновление» до весны 2025 года планирует запустить новый цех по производству лекарств в стеклянных ампулах.

В рамках этого проекта будут производиться жизненно важные медикаменты, включая сильнейшее ненаркотическое обезболивающее кеторолак, широко применяемое в медицинских учреждениях. Об этом сообщил директор по маркетингу компании Денис Лубов/

Он подчеркнул, что новый цех способствует импортозамещению и укреплению лекарственного самообеспечения страны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области потребовали переселить 13 семей из аварийных домов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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